10 Июля 2023
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Образование Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

В старших классах сократят обучение ради натаскивания на ЕГЭ?

В Общественной палате Москвы состоялось обсуждение эксперимента, который прошел в минувшем году в столичных школах. Там в старших классах учеников в течение длительного времени готовили к сдаче ЕГЭ, и результаты оказались "выдающимися".
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Как сообщает Департамент образования и науки города Москвы, акцент был сделан не на обучении, а на подготовке к ЕГЭ. В итоге доля выпускников с двойками сократилась: по русскому языку и литературе – в 4 раза, по биологии – в 2,5 раза, по информатике, физике и географии – почти в 2 раза, по математике, английскому языку и истории – почти в 1,5 раза. А доля стобалльников выросла: по физике – в 7 раз, по биологии – в 5 раз, по русскому языку и литературе – в 3 раза, по английскому языку – почти в 2 раза.

"Новый подход помог детям лучше сдать экзамены. Благодаря обучению по новому формату мы решили одну из важнейших задач – снизилась доля выпускников, которые не могли преодолеть минимальный порог. При этом выросло число детей, которые сдали экзамены на высокие баллы, и даже увеличилось число ребят-стобалльников", – рассказала замруководителя департамента Олеся Лукашук.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков назвал результаты "выдающимися". Он считает правильным всех детей, независимо от их материального положения, натаскивать на ЕГЭ, чтобы они тоже могли попасть в вуз.

Новый формат будто бы был запущен по просьбам самих старшеклассников и их родителей. Было две волны "пробных ЕГЭ". Занятия по ряду предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физкультуры, закончились еще в январе. В расписание были включены практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным предметам, которые занимали не менее 40% учебного времени.

Эта инициатива опасна, считает народный учитель России, профессор кафедры математического анализа РГПУ Сергей Рукшин. Он отмечает, что с 1 февраля в московских школах фактически прекратили "прохождение программы", учащихся разбили на группы в соответствии с ЕГЭшными интересами и уровнем подготовки и шесть дней в неделю натаскивали на ЕГЭ по репетиторским технологиям. Родителям это сэкономило деньги на репетиторов. При этом, что показательно, даже в этих условиях количество стобалльников по математике не выросло, то есть "новация не смогла подправить показатели деградирующего математического образования".

Он уверен, что инициативу столицы попытаются тиражировать в регионах, так как "цель и смысл старшей школы состоит в подготовке к сдаче ЕГЭ". Но до сих пор это было по факту.

"Теперь все: со средним общим образованием в РФ будет покончено вполне официально. Московский эксперимент, получивший позитивную оценку, внес полную ясность: общим в новом "среднем образовании" останется только ЕГЭ по русскому. Московский эксперимент не есть какой-то новый управленческий криминал, меняющий качество школы. Он лишь отражает ее реальное состояние, избавляет от "умирающих анахронизмов". Расширенное развитие этого эксперимента добьет школьное образование окончательно и бесповоротно, причем добьет при полном консенсусе структур управления и массы заегэшенных родителей", - опасается Сергей Рукшин.

Интересно, что средние результаты ЕГЭ по России можно оценить на тройку с минусом - по большинству предметов они едва превышают 50 баллов.

Теги: школа, ЕГЭ, образование


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