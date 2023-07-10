В очереди на въезд на Крымский мост стоят 1200 автомобилей
Очереди в ожидании въезда на Крымский мост стоят 1229 автомобилей. Время ожидания досмотра перед проездом моста составляет более пяти часов, сообщили в региональном информационном центре по автомобильным дорогам. Пробки со стороны полуострова при этом нет – сложности только на Кубани. Впрочем, накануне вечером из Крыма хотели выехать почти 800 автомобилистов, но сейчас эта пробка рассосалась.
Ситуацию осложняло закрытие Керченской паромной переправы, работа паромов была приостановлена из-за сильного ветра, сейчас, по данным республиканского управления МЧС, она возобновлена.