В очереди на въезд на Крымский мост стоят 1200 автомобилей

Очереди в ожидании въезда на Крымский мост стоят 1229 автомобилей. Время ожидания досмотра перед проездом моста составляет более пяти часов, сообщили в региональном информационном центре по автомобильным дорогам. Пробки со стороны полуострова при этом нет – сложности только на Кубани. Впрочем, накануне вечером из Крыма хотели выехать почти 800 автомобилистов, но сейчас эта пробка рассосалась.