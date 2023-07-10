В Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Казахстана

В понедельник, 10 июля, состоялось открытие Генерального консульства республики Казахстан в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в торжественной церемонии приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который сегодня утром прилетел в Екатеринбург.

Генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков будет выполнять консульские функции в пределах округа, включающего Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области и Пермский край. Ранее в случае необходимости жителям Среднего Урала нужно было выезжать в Казань.

Напомним, также Алихан Смаилов примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром", которая сегодня стартовала в уральской столице.