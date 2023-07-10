Делегация Владимирской области со главе с губернатором работает на площадке международной промышленной выставке "Иннопром-2023"

Делегацию Владимирской области, которая работает на площадках международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге, возглавляет губернатор региона Александр Авдеев.

В деловой программе губернатора сегодня - выступление на презентации результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации с участием Дениса Мантурова, заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ и глав субъектов РФ.

Стоит отметить, что итоги промышленного развития Владимирской области в 2023 и 2022 годах показывают позитивную динамику. Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-мае 2023 г. относительно января-мая 2022 г. по предприятиям обрабатывающих производств составил 109,3% (май 2023 г. к маю 2022 г. – 125,0%).

Что особенно важно, рост наблюдается и в высоктехнологичных секторах промышленного производства региона. В частности, - индекс промышленного производства компьютеров, электронных и оптических изделий в январе-мае 2023 года 177,6% по сравнению с январем-маем 2022 г. (май 2023 г. к маю 2022 г. – 200,7%). Росту показателя способствовало увеличение объема производства компьютеров и коммуникационной аппаратуры.

ИПП производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, составил 156,1% по сравнению с январем-маем 2022 г. (май 2023 г. к маю 2022 г. – 149,4%).

Такие показатели стали результатом комплексной работы промышленников и региональных властей.

Для обеспечения финансирования предприятий прошла докапитализация региональный ФРП (138,3 млн. рублей), власти сделали его «единым окном» по работе с предприятиями.

Во Владимирской области формируются особые экономические зоны, перспективные промышленные центры, индустриальные парки, промышленные кластеры, в рамках развития которых 4 проекта получили региональные меры господдержки на общую сумму 71,4 млн. руб.

Создана новая ОЭЗ «Владимир», объем инвестиций к 2032 году составит порядка 19 млрд. рублей, 13 якорными резидентами будет создано свыше 1 800 новых рабочих мест. Развивается межрегиональный промышленный кластер и промтехнопарк инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл», численность работников – более 2 тыс. человек, 5 резидентов, годовой объем производства – 11 млн единиц готовой продукции. Инвестиции резидентов составили более 800 млн. рублей.

Об этом и других мерах и программах развития промышленности региона губернатор Александр Авдеев расскажет в ходе стартовавшей международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

Также делегация Владимирской области будет работать на главной стратегической сессии: «Устойчивое производство. Стратегии обновления», главным спикером которой будет премьер российского правительства Михаил Мишустин.