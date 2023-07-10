Делегация Владимирской области со главе с губернатором работает на площадке международной промышленной выставке "Иннопром-2023"

10 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России Владимирская область
Фото: Накануне.RU

Делегация Владимирской области со главе с губернатором работает на площадке международной промышленной выставке "Иннопром-2023"

Делегацию Владимирской области, которая работает на площадках международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге, возглавляет губернатор региона Александр Авдеев.

Александр Авдеев(2023)|Фото: Накануне.RU

В деловой программе губернатора сегодня - выступление на презентации результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации с участием Дениса Мантурова, заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли РФ и глав субъектов РФ.

Стоит отметить, что итоги промышленного развития Владимирской области в 2023 и 2022 годах показывают позитивную динамику. Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-мае 2023 г. относительно января-мая 2022 г. по предприятиям обрабатывающих производств составил 109,3% (май 2023 г. к маю 2022 г. – 125,0%).

Что особенно важно, рост наблюдается и в высоктехнологичных секторах промышленного производства региона. В частности, - индекс промышленного производства компьютеров, электронных и оптических изделий в январе-мае 2023 года 177,6% по сравнению с январем-маем 2022 г. (май 2023 г. к маю 2022 г. – 200,7%). Росту показателя способствовало увеличение объема производства компьютеров и коммуникационной аппаратуры.

Очередь на "Иннопром"(2022)|Фото: Накануне.RU

ИПП производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, составил 156,1% по сравнению с январем-маем 2022 г. (май 2023 г. к маю 2022 г. – 149,4%).

Такие показатели стали результатом комплексной работы промышленников и региональных властей.

Александр Авдеев(2023)|Фото: Накануне.RU

Для обеспечения финансирования предприятий прошла докапитализация региональный ФРП (138,3 млн. рублей), власти сделали его «единым окном» по работе с предприятиями.

Во Владимирской области формируются особые экономические зоны, перспективные промышленные центры, индустриальные парки, промышленные кластеры, в рамках развития которых 4 проекта получили региональные меры господдержки на общую сумму 71,4 млн. руб.

Создана новая ОЭЗ «Владимир», объем инвестиций к 2032 году составит порядка 19 млрд. рублей, 13 якорными резидентами будет создано свыше 1 800 новых рабочих мест. Развивается межрегиональный промышленный кластер и промтехнопарк инженерных, климатических систем и электроники «ИКСЭл», численность работников – более 2 тыс. человек, 5 резидентов, годовой объем производства – 11 млн единиц готовой продукции. Инвестиции резидентов составили более 800 млн. рублей.

Об этом и других мерах и программах развития промышленности региона губернатор Александр Авдеев расскажет в ходе стартовавшей международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

Александр Авдеев(2023)|Фото: Накануне.RU

Также делегация Владимирской области будет работать на главной стратегической сессии: «Устойчивое производство. Стратегии обновления», главным спикером которой будет премьер российского правительства Михаил Мишустин.

Теги: иннопром, александр авдеев, индекс промышленного производства, презентация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети