Ливни смыли ж/д полотно в Гагре – поезда из Сухума в Россию пока не ходят

Ливни размыли железнодорожное полотно на протяжении 200 метров на перегоне "Бзыбь – Гагра" в Абхазии. На самой станции Гагра пути тоже повреждены. Сейчас движение поездов на этом направлении приостановлено, сообщили в компании "Абхазская железная дорога".

Железнодорожники успели отправить пассажирский поезд "Москва-Сухум", но после этого закрыли движение.

Электропоезд "Ласточка" движется по графику до Гагры, добавили в компании.

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