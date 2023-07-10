10 Июля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Артем Ковалев / Wikimedia

FT: НАТО даст Украине гарантии безопасности или будет помогать по модели Израиля

В НАТО рассматривают два варианта выстраивания будущих отношений с Украиной, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в альянсе.

По словам представителя стран НАТО, стоит выбор между моделью Израиля, "которая предполагает, что Украина может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, либо модель, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы возьмем на себя".

Также газета пишет, что члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.

Ранее высказывалось мнение, что ограниченный контингент стран НАТО — в частности, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии — может быть введен на Украину после саммита альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Теги: нато, украина, модель израиля


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