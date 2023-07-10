Сбербанк начал конкурировать с ЦБ на рынке "быстрых платежей"

Альтернатива СБП от Сбербанка набирает обороты, банк предлагает подключиться к сервису "Плати QR" новым крупным участникам рынка. К системе уже подключились три крупных игрока - Альфа-банк, "Тинькофф", Совкомбанк. В Альфа-банке сообщили, что к "Плати QR" подключились в сентябре прошлого года, сейчас на него приходится около 5% платежей и эта доля активно растет, передает "Коммерсант".

По данным издания, показатели Системы быстрых платежей и "Плати QR" по платежам в магазинах уже сопоставимы.

Впрочем, есть и банки, которые отказываются от использования сберовского сервиса из-за опасений вторичных санкций (государственный Сбер находится под иностранными ограничениями), также кто-то считает, что это не понравится ЦБ, который является владельцем СБП.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина высказывала сомнения по поводу целесообразности создания альтернативы платежной системе "Мир", но при этом выступала за конкуренцию. По мнению Набиуллиной, сейчас конкурируют разные способы проведения платежей – карты, QR-коды, мгновенные переводы и др., а не карты как платежные средства.

"НСПК работает без перебоев, люди и бизнес не заметили никаких изменений на внутреннем рынке. Конкуренция – всегда хорошо, если будет альтернатива – ничего плохого нет. Я, правда, считаю, что это несколько устаревший подход. Конкурируют разные способы платежей, а не платежные системы карт. Если рынок решит в это вложить деньги – ну, пожалуйста", - сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.