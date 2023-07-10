10 Июля 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

ВПР ускоренно "оцифруют"

Формат всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах будет изменен. Об этом заявил замруководителя Рособрнадзора Евгений Семченко.

Он сказал, что есть проблемы с объективностью ВПР. Поэтому их будут проводить исключительно в цифровой форме - на компьютерах. В ведомстве приняли решение "ускоренными темпами двигаться в сторону компьютеризации оценочных процедур".

Обсуждается и вопрос времени, отводимого на выполнение ВПР. Предполагается, что уже в следующем году ученики будут делать ВПР в течение одного урока.

Еще одно возможное изменение - учет оценок, полученных на ВПР. В настоящее время они не имеют никакой обязательной силы, но им могут придать высокий статус.

ВПР проходят весной. В прошлом учебном году ВПР писали ученики 4–8 классов, а учащиеся 10–11 классов - по выбору школы. В 2023 году впервые провели всероссийские проверочные работы углубленного уровня по математике и физике для учащихся 7 и 8 классов с углубленным изучением данных предметов.

Ранее сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева призвала снизить в школах количество ВПР. По ее мнению, надо начать доверять школе и учителю и не подменять его ответственность за результат надзорными мероприятиями. Качество образования от этого не повысится.

Теги: школа, ВПР, образование


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