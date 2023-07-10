Собянин прилетел в Екатеринбург и отправился на "Иннопром"

В Екатеринбург прилетел мэр Москвы Сергей Собянин. В аэропорту Кольцово его встретил губернатор Свердловской области.

"Евгений Куйвашев только что встретил в Кольцово мэра Москвы Сергея Собянина. Вместе они едут на "Иннопром", - сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

Ранее стало известно, что на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" ожидается подписание соглашения между Москвой и Свердловской областью. Документ подпишут Собянин и Куйвашев. Речь идет о производстве квадрокоптеров для сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и других гражданских нужд.

Также в Екатеринбург для участия в "Иннопроме" прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Ожидается визит российского премьера Михаила Мишустина.