Двое рабочих пострадали при обстреле ВСУ курского хутора

Двое рабочих ранены в Курской области во время обстрела 9 июля вечером, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, ВСУ обстреляли хутор Заря в Глушковском районе. Всего по населенному пункту прилетело пять минометных снарядов 60-го калибра.

Пострадали двое строителей (18 и 20 лет), которые в это время работали на хуторе. Они госпитализированы с осколочными ранениями.

3 июля Глушковский район также подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В частности, восемь прилетов пришлось по деревне Елизаветовке. Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО "Победа", по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор.