Для развития транспортных беспилотных технологий в России не хватает кадров

В рамках промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023" в Екатеринбурге эксперты обсудили "Новую мобильность" для России. Темой панельной дискуссии был искусственный интеллект (ИИ) и то, какое значение он уже имеет для транспортной системы и каким это влияние будет в скором времени, передает корреспондент Накануне.RU.

Участники обсуждения констатируют, что ИИ улучшил системы логистики и фрахтования грузов, нейросети способны анализировать маршруты доставки, а беспилотные пассажирские и грузовые машины становятся новой реальностью жизни современного человека.

Особая проблема для развития беспилотности в России и для внедрения ИИ в промышленность — отсутствие кадров. Обучать специалистов можно лишь на реальных проектах, рассказал ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский. И реальных транспортных проектов пока немного: два автобуса и в дальнейшем — план на беспилотный грузовик.

"Для нашей передовой инженерной школы, где работают и студенты, бывшие студенты, взрослые проекты по заказу индустрии доверять студентам не решаются, но я повторяю, что учиться нужно только на реальных проектах, а для этого должно быть государственное регулирование, без этого никак нельзя", — сказал Миклушевский.