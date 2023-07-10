Жители Екатеринбурга смогут попадать подъезды по "карте гражданина"

Жители Екатеринбурга смогут попадать подъезды по "карте гражданина"

"Карта жителя" Екатеринбурга позволит беспрепятственно попадать в подъезды уральской столицы. Об этом в ходе "Иннопрома" заявил первый заместитель генерального директора компании "Сапфир-Эксперт" Илья Крупин.

К его словам присоединился и представитель холдинга "Эр-Телеком", GR Илья Васкецов. Он заявил, что в Екатеринбурге при установке умных домофонов не будут ограничиваться только новостройками.