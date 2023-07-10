Профсоюз образования опрашивает учителей о влиянии учебной нагрузки на качество образования

Общероссийский профсоюз образования запустил опрос учителей на предмет влияния учебной нагрузки на качество образования. Опрос проводится на платформе Google.

Педагогам предлагается ответить на три вопроса:

• какое количество учебных предметов ведет учитель в рамках одной образовательной программы?

• хватает ли ему времени на подготовку к проведению учебных занятий при ведении более четырех предметов?

• ухудшается ли качество образования при ведении более четырех предметов?

На днях глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что осенью текущего года пройдут новые исследования для оценки качества общего образования. По последним результатам, российская система образования вплотную приблизилась к достижению целевого показателя, чтобы войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Согласятся ли сами учителя с такой оценкой?

В июне в Рособрнадзоре сообщили, что в школах шести регионов в этом году пройдет эксперимент по сокращению бюрократической нагрузки на учителей. Рособрнадзор занимается вопросом снижения бюрократической нагрузки в системе образования уже два года. В прошлом году вышел даже приказ Минпросвещения РФ, который ограничил перечень обязательных к заполнению школьными учителями документов.

Однако в декабре 2022 года мониторинг Общественного совета при Рособрнадзоре показал, что 60% учителей по-прежнему заполняют документы, которых нет в перечне пяти обязательных. Учителя жалуются на огромное количество каких-то таблиц, которые им нужно сдавать для разных органов, опросов, которые нужно проводить, отчетов и т.п. Причем все это сдается как в электронном, так и в бумажном виде.