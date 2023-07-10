Мантуров открыл заседание Совета по промышленной политике стран ЕАЭС на выставке "Иннопром"

В Екатеринбурге на выставке "Иннопром" началось заседание Совета по промышленной политике стран ЕАЭС. На нем выступил вице-премьер Денис Мантуров. Он заявил, что с момента предыдущей встречи прошел год, который был очень насыщенным. Против России вводят санкции, что отражается на торгово-экономических партнерах России.

"Перед нами стоит одна общая задача – повышение устойчивости производственного сектора к внешним факторам и обеспечение технологического суверенитета в значимых отраслях промышленности", - обратился к участникам встречи Мантуров.

Темой заседания станет, в частности, финансовая поддержка кооперации. Сама встреча проходит в закрытом от прессы режиме.