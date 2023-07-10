10 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве студентки в Кемерове

В Кемерово суд вынес приговор пяти сотрудникам полиции по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Все обвиняемые получили условные сроки.

Фигурантами уголовного дела стали двое полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове.

Как сообщает ТАСС, майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева приговорены к 2 годам лишения свободы условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева - к 1,5 года лишения свободы.

Сотрудникам были выдвинуты обвинения по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

Прокуратура требовала отправить сотрудников МВД в колонию на 3,5 года.

Напомним, 23-летнюю студентку КузГТУ убил ее бывший парень. По словам родственников, он мучил жертву 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на проспекте Ленинградском, 28 в Кемерово. Соседи слышали крики девушки о помощи и вызывали полицию, но стражи порядка так и не приехали. Когда соседи решились взломать дверь, было уже поздно, девушка была мертва.

По данным следствия, обвиняемые получили сигнал о том, что в одной из квартир слышны крики женщины о помощи. Сотрудники полиции зарегистрировали сообщение, однако не отправили группу на проверку информации.

Сам убийца Владислав Канюс в июле 2022 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Теги: студентка, кемерово, убийство, полицейские


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