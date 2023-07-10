10 Июля 2023
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбург продолжают прибывать премьер-министры для участия в "Иннопроме"

В Екатеринбург прибыл премьер-министр республики Казахстан Алихан Смаилов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, 10 июля в аэропорту Кольцово его встретил губернатор Евгений Куйвашев. В рамках визита на Средний Урал Алихан Смаилов примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром" и открытии Генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге.

Алихан Смаилов(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Площадь экспозиции Казахстана на выставке составит порядка тысячи квадратных метров. Будет представлен потенциал страны в сфере химической промышленности, металлургии, автомобилестроения и других отраслях.

Напомним, что накануне в Екатеринбург для участия в "Иннопроме" прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Также ожидается визит российского премьера Михаила Мишустина.

Теги: премьер, Казахстан, Иннопром, Екатеринбург


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