В Екатеринбург продолжают прибывать премьер-министры для участия в "Иннопроме"

В Екатеринбург прибыл премьер-министр республики Казахстан Алихан Смаилов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, 10 июля в аэропорту Кольцово его встретил губернатор Евгений Куйвашев. В рамках визита на Средний Урал Алихан Смаилов примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром" и открытии Генерального консульства Казахстана в Екатеринбурге.

Площадь экспозиции Казахстана на выставке составит порядка тысячи квадратных метров. Будет представлен потенциал страны в сфере химической промышленности, металлургии, автомобилестроения и других отраслях.

Напомним, что накануне в Екатеринбург для участия в "Иннопроме" прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Также ожидается визит российского премьера Михаила Мишустина.