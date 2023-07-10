10 Июля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото:tvzvezda.ru

Киев пытался ударить по Крыму ракетами С-200

Минувшей ночью Киев пытался ударить по Крыму, Ростовской и Калужской областям зенитными ракетами С-200, сообщили в Минобороны России. Успеха эта попытка не достигла.

В оборонном ведомстве заявили, что ракеты С-200 были переоборудованы в ударный вариант.

"Российские средства ПВО уничтожили две ракеты с-200, еще две ракеты отклонены РЭБ. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении Минобороны.

Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области, заявил начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов.

Начальник Генштаба МО РФ Валерий Герасимов "поставил задачу начальнику ГРУ и командному пункту объединенной группировки выявить и уничтожить стартовые позиций украинских ракет С-200, других ударных средств".

Теги: крым, ракеты, с-200, всу


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