"КамАЗ" тестирует беспилотники

Беспилотники – самая модная тема в последние пару лет, они используются в разных отраслях, но для транспорта это новая ступень развития. Беспилотные такси уже зарегистрированы в Эмиратах, а как дело обстоит в России?

Как рассказал на "Иннопроме-2023", первые беспилотные грузовики "КамАЗ" добрались по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментального правого режима.

Беспилотные авто действуют в тестовом режиме. Главное здесь – правовое регулирование для беспилотного транспорта. Разработки беспилотных авто ведутся многими компаниями.

Государство субсидирует разработки беспилотных механизмов, в том числе и для компании "КамАЗ".