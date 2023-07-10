10 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Libération: Пригожин мог встретиться с руководством России в Кремле в начале июля

Французское издание Libération со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Евгений Пригожин, якобы, в пятницу, 1 июля, вместе с рядом командиров ЧВК "Вагнер" приезжал в Кремль на встречу с президентом России, директором Росгвардии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

После завершения видимой обществу части кризиса 23-24 июня о судьбе Евгения Пригожина ничего не было известно. Предполагалось, что вместе с преданными ему подразделениями ЧВК он переместится в Белоруссию, но позже президент этой страны Александр Лукашенко заявил, что Пригожина в Белоруссии нет, возможно, он в Санкт-Петербурге или Москве. СМИ пытались отслеживать передвижение бортов, предположительно, связанных с Пригожиным и его компаниями – трекинг свидетельствовал о посещении этими самолетами России. В Кремле заявили, что не интересуются судьбой Пригожина и не отслеживают перемещения командиров ЧВК.

Теги: евгений пригожин, кремль, чвк вагнер


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