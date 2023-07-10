Бывший пермский депутат Григоренко завершит военную деятельность в зоне СВО

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко покидает зону СВО.

Как написал экс-депутат краевого парламента в своём тг-канале, 19 июня во время штурма под Кременной он получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в военном госпитале в Москве, врачи ампутировали ему кисть левой руки и прооперировали ногу.

"Несколько месяцев буду находиться на лечении и реабилитации. После чего к моим двум медалям "За Отвагу" и "Ордену мужества" прибавится протез на руке. После этого я закончу свою военную деятельность и вернусь в обычную гражданскую жизнь", – сообщил Александр Григоренко.

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко отправился на специальную военную операцию в апреле прошлого года. Известно, что бывший парламентарий принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР. Среди них Красный Лиман, Святогорск, Лисичанск, Северск. Несколько раз был представлен к наградам.