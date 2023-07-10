10 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

На "Иннопроме" представили белорусские беспилотники

На международной выставке "Иннопром", которая сегодня стартовала в Екатеринбурге, на стенде Академии наук Белоруссии представили беспилотные и пилотируемые летательные аппараты.

Коптер "Буревестник" разработан в Белоруссии, 70-80% комплектующих сделаны в этой же стране. Директор, главный конструктор республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Белоруссии Юрий Яцына рассказал Накануне.RU, что есть две модификации БПЛА с размахами крыла 7,5 – 9,5 м и весом в 250-390 кг.

"Продолжительность полета – 8-12 часов, радиус действия – 300-500 км. Может поднимать в воздух до 80 кг. Взлет и посадка – полностью в автоматическом режиме со взлетно-посадочной полосы. Полностью автономная работа в условиях радиоэлектронного подавления. БПЛА полностью разработан в Белоруссии. У нас нет копий", – сказал Яцына.

По словам создателей, начинали разработку в интересах МЧС, потом технологией заинтересовались пограничники, МВД, а военные используют его для разведки. БПЛА является платформой, на которую можно установить оборудование разного назначения. Стоит комплекс 400-450 тысяч долларов. Технология белорусская за исключением двигателей.

У предприятия есть целая линейка БПЛА – около 18 моделей весом от 4 до 400 кг, это все – белорусские разработки. Почти все комплектующие и запчасти – белорусские, двигатели внутреннего сгорания и электрические двигатели покупают за рубежом.

БПЛА "Буревестник"(2023)|Фото: Накануне.RU

БПЛА 104(2023)|Фото: Накануне.RU

"Пытались пользоваться китайскими двигателями, но у них маленький ресурс, низкая ремонтопригодность, надежность", – сказал Яцына.

В БПЛА встроена парашютная система. "Один раз БПЛА попал в стаю гусей, было повреждено крыло. Посадили на парашюте, починили. Конструкторское и технологическое бюро, производство – в Минске, 70-80% комплектующих – белорусские", – сказал Яцына.

Организация является официальным поставщиком БПЛА и услуг для ООН.

Также на стенде представлены другие белорусские летательные аппараты.

БПЛА на выставке "Иннопром"(2023)|Фото: Накануне.RU

Автожир белорусского производства – двухместный пилотируемый аппарат, похожий на вертолет. Машина имеет 300 кг веса, может взлетать на 4 км. Крейсерская скорость – 130-140, максимальная – 200 км/ч, дальность полета – 500 км. Расход 95-ого бензина – 20 литров на час полета, баки по 80 литров. При отказе двигателя автожир не падает, а парит, не сваливается, не боится турбулентности, "термички", очень устойчивый в полете к ветру, рассказывают создатели машины. Автожир выпускается серийно и используется при патрулировании, лесоохране, сельхозработах, аэрофотосъемке, эвакуации больных из труднодоступных мест.

БПЛА ATS(2023)|Фото: Накануне.RU

На выставке представлен агродрон, который способен опрыскивать за один вылет порядка 3 га, летает 15 минут, но за световые сутки может обработать 110-120 га. Разработка полностью белорусская, весь интерфейс на русском языке. Не требует покрытия обрабатываемого пространства интернетом. Программное обеспечение предполагает использование ройных технологий, в одном поле могут работать до 15 дронов. Может работать по файлам аэрофотосъемки, что ускоряет работу.

БПЛА(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: иннопром, белоруссия, беспилотник


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