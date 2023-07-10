Более 4 тысяч верующих приняли участие в праздновании Дня Тихвинской иконы Божьей Матери в Екатеринбурге

Накануне в Екатеринбурге при поддержке Фонда святой Екатерины прошли праздничные богослужения, посвященные Тихвинской иконе Божьей Матери.









По преданию, икона была написана в Иерусалиме и в V веке перевезена в Константинополь. В 1383 году икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Эту святыню считают символом становления Русского централизованного государства.

«С этой иконой связаны само благословление Девы Марии и покров ее над русской землей. Через нее, как через окно, лучи любви, мира, света распространяются не только на Екатеринбург, но и на города малого Урала», — сказал отец Артемий Владимиров, который прибыл на празднование из Москвы.

Для Екатеринбурга это не просто праздник. В 2008 году в столицу Урала доставили чтимый список иконы, который стал главной святыней Ново-Тихвинского монастыря. Раз в год икону достают из киота, чтобы каждый прихожанин мог к ней приложиться.

Возглавил Божественную литургию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Вместе с ним службу вели митрополит Челябинский и Миасский Алексей, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Гедеон, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

Специально к этому празднику сестры обители выпустили и подарили прихожанам 4000 книг, посвященных канонизированному русскому офицеру Илье Татищеву, который был убит в Екатеринбурге вместе с князем Василием Долгоруким.