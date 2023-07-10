10 Июля 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Более 4 тысяч верующих приняли участие в праздновании Дня Тихвинской иконы Божьей Матери в Екатеринбурге

Накануне в Екатеринбурге при поддержке Фонда святой Екатерины прошли праздничные богослужения, посвященные Тихвинской иконе Божьей Матери.

богослужение, верующие, митрополит евгений(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины



По преданию, икона была написана в Иерусалиме и в V веке перевезена в Константинополь. В 1383 году икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Эту святыню считают символом становления Русского централизованного государства.

икона тихвинской божье матери(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«С этой иконой связаны само благословление Девы Марии и покров ее над русской землей. Через нее, как через окно, лучи любви, мира, света распространяются не только на Екатеринбург, но и на города малого Урала», — сказал отец Артемий Владимиров, который прибыл на празднование из Москвы.

богослужение, верующие(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Для Екатеринбурга это не просто праздник. В 2008 году в столицу Урала доставили чтимый список иконы, который стал главной святыней Ново-Тихвинского монастыря. Раз в год икону достают из киота, чтобы каждый прихожанин мог к ней приложиться.

богослужение, верующие(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Возглавил Божественную литургию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Вместе с ним службу вели митрополит Челябинский и Миасский Алексей, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Гедеон, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

митрополит Евгений(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Специально к этому празднику сестры обители выпустили и подарили прихожанам 4000 книг, посвященных канонизированному русскому офицеру Илье Татищеву, который был убит в Екатеринбурге вместе с князем Василием Долгоруким.

богослужение, верующие(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, митрополит евгений, праздничные богослужения


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