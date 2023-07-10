В Екатеринбурге сгорели 12 строений на улице Фабричной

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге тушили еще один крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ранним вечером 9 июля поступил сигнал о возгорании на улице Фабричная в уральской столице. На площади в 570 квадратных метров сгорели 12 безхозных строений.

В тушении задействовались четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены уже поздно вечером. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что в воскресенье в Екатеринбурге также тушили крупный пожар на улице Березовой. Там горели два частных дома.