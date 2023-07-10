Подразделения "Ахмата" перекинуты на бахмутское направление - Кадыров

Спецназ "АХМАТ" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. "Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения", - добавил Кадыров.

Он опубликовал видео с Алаудиновым, в котором тот едет "по окрестностям Клещеевке". "УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле", - считает глава Чечни.