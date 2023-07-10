На Иннопроме показали уникальный беспилотный вертолет на водородном топливе

На стенде Москвы представлены два образца беспилотных машин от Аэромакс и ЦВТ на водородном топливе. Один из них - уникальный, другого такого нет ни в России, ни в мире.

Это первый в мире БПЛА вертолетного типа на водороде. Подробности рассказал директор Центра водородных технологий (ЦВТ) доктор химических наук Юрий Добровольский.

На выставке представлен прототип, пока он стоит на стендовых испытаниях. Топливный элемент производит небольшая компания ООО “Центр водородных технологий”. Локализация топливного элемента небольшая, процентов на 60 он иностранный, в России установки такой мощности никогда не производились. На вертолет поставлен российский электродвигатель.

Подъемная масса вертолета 750 кг, из которых 100 может быть полезной нагрузкой. Он способен два часа летать на одной заправке, это 300-400 километров полета. Вертолет предназначен для гражданских целей, прекрасно работает в морозы, идеален для севера. В экспериментально-правовом режиме БПЛА тестируются в ХМАО и ЯНАО, испытания проходили в интересах Почты России.

Также представлен коптер на водородном топливе, который может летать 4 часа без подзарядки, либо 3 часа с грузом 5-10 кг. Коптер оснащен разъемом быстрой зарядки. Заказчиков на такой дрон много, он способен переносить очень точную камеру и давать подробную аэрофотосъемку.

В компании пока не называют стоимость машин, поскольку идут НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), после окончания которых цена будет выше.