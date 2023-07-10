10 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

На Иннопроме показали уникальный беспилотный вертолет на водородном топливе

На стенде Москвы представлены два образца беспилотных машин от Аэромакс и ЦВТ на водородном топливе. Один из них - уникальный, другого такого нет ни в России, ни в мире.

Это первый в мире БПЛА вертолетного типа на водороде. Подробности рассказал директор Центра водородных технологий (ЦВТ) доктор химических наук Юрий Добровольский.

(2023)|Фото: Накануне.RU

На выставке представлен прототип, пока он стоит на стендовых испытаниях. Топливный элемент производит небольшая компания ООО “Центр водородных технологий”. Локализация топливного элемента небольшая, процентов на 60 он иностранный, в России установки такой мощности никогда не производились. На вертолет поставлен российский электродвигатель.

(2023)|Фото: Накануне.RU

Подъемная масса вертолета 750 кг, из которых 100 может быть полезной нагрузкой. Он способен два часа летать на одной заправке, это 300-400 километров полета. Вертолет предназначен для гражданских целей, прекрасно работает в морозы, идеален для севера. В экспериментально-правовом режиме БПЛА тестируются в ХМАО и ЯНАО, испытания проходили в интересах Почты России.

(2023)|Фото: Накануне.RU

Также представлен коптер на водородном топливе, который может летать 4 часа без подзарядки, либо 3 часа с грузом 5-10 кг. Коптер оснащен разъемом быстрой зарядки. Заказчиков на такой дрон много, он способен переносить очень точную камеру и давать подробную аэрофотосъемку.

(2023)|Фото: Накануне.RU

В компании пока не называют стоимость машин, поскольку идут НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), после окончания которых цена будет выше.

Теги: иннопром, аэромакс, водородный бпла


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