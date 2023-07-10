10 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Из-за сильного ливня в Адлерском районе Сочи сработали системы оповещения

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасной отметки, сработали датчики "Опасное явление", включились системы оповещения, сообщили в мэрии города.

Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, говорится в Telegram-канале городской администрации. Однако жителей и гостей призвали оставаться дома или в безопасном месте, а также принять все меры предосторожности.

Местные власти уточнили, что в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Пострадавших нет.

Отмечается, что залповый ливень в Сочи может продолжиться, штормовое предупреждение действует до 10 июля.

В воскресенье в Сочи ликвидировали последствия сильного ночного ливня. Сообщалось, что жителей переселяют в пункт временного размещения. Все пляжи города закрыты из-за непогоды.

Теги: река хорота, сочи, ливни


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