Из-за сильного ливня в Адлерском районе Сочи сработали системы оповещения

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасной отметки, сработали датчики "Опасное явление", включились системы оповещения, сообщили в мэрии города.

Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, говорится в Telegram-канале городской администрации. Однако жителей и гостей призвали оставаться дома или в безопасном месте, а также принять все меры предосторожности.

Местные власти уточнили, что в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Пострадавших нет.

Отмечается, что залповый ливень в Сочи может продолжиться, штормовое предупреждение действует до 10 июля.

В воскресенье в Сочи ликвидировали последствия сильного ночного ливня. Сообщалось, что жителей переселяют в пункт временного размещения. Все пляжи города закрыты из-за непогоды.