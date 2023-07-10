"ИННОПРОМ-2023": Умные дома и солнечные панели для телефонов представили на стенде "Реновы"

10 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"ИННОПРОМ-2023": Умные дома и солнечные панели для телефонов представили на стенде "Реновы"

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходит 13-ая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ", главная тема — "Устойчивое производство: стратегии обновления". Как обновятся наши дома, когда станут умными, показали на стендах группы компаний "Ренова". Здесь рассказали, что энергоэффективный дом с солнечными панелями будет сдан в декабре этого года в екатеринбургском районе Академический, в 12 квартале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Среди презентованных на стенде "умных технологий": солнечные панели для зарядки телефонов, которые работают без накопителей; модель ТЭЦ "Академический"; модель аэропорта "Уренгой"; медицинские разработки, которые позволяют делать шунтирование на новом уровне.

Модель аэропорта "Уренгой"(2023)|Фото: Накануне.RU

ТЭЦ "Академическая"(2023)|Фото: Накануне.RU

А проект энергоэффективного дома от ГК "КОРТРОС", которая представлена в Свердловской области АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", выиграл в 2022 году конкурс "Энергоэффективное ЖКХ" в номинации "Самый энергоэффективный построенный дом".

Инновации здесь витают в воздухе в прямом смысле — аналогов системы вентиляции в России не существует. Она работает за счёт сточных вод, обработанного тёплого воздуха происходит нагрев ГВС до 47 градусов.

"Умный дом" в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

"Умный дом" в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

На крышах — солнечные батареи, которые экономят 10% потребления энергии для всего жилого дома. Также предусмотрена отдельная система накопления электрической энергии, система работает отдельно от солнечных батарей и представляет собой что-то вроде большого пауэрбэнка. Такая система позволяет экономить на смене тарифов, запасать энергию ночью по сниженной стоимости и расходовать её днем. Следующий шаг — солнечные панели, которые не крепятся на фасад, а являются самим фасадом.

"Основное направление деятельности компании "КОРТРОС" — это энергоэффективные здания и сооружения. Это помогает использовать меньше ресурсов, а людям — платить меньше денег. Для нас это абсолютный приоритет", — сказал главный директор по строительству ГК "КОРТРОС" Николай Складнев.

Энергопанель "Хэвел"(2023)|Фото: Накануне.RU

Стенд "Реновы" на "Иннопроме"(2023)|Фото: Накануне.RU

"Ренова" представляла "умные дома" еще на выставке 2017 года и не кому-нибудь, а посетившему мероприятие Владимиру Путину. Он ознакомился с проектами электродомов, в которых за все основные процессы отвечает электричество, в том числе за отопление. За умным домом следует другая ступень — "умный город". Эти проекты уже активно внедряются в Академическом.

Теги: ИННОПРОМ, Умный дом, Ренова, Академический


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети