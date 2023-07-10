"ИННОПРОМ-2023": Умные дома и солнечные панели для телефонов представили на стенде "Реновы"

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходит 13-ая Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ", главная тема — "Устойчивое производство: стратегии обновления". Как обновятся наши дома, когда станут умными, показали на стендах группы компаний "Ренова". Здесь рассказали, что энергоэффективный дом с солнечными панелями будет сдан в декабре этого года в екатеринбургском районе Академический, в 12 квартале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Среди презентованных на стенде "умных технологий": солнечные панели для зарядки телефонов, которые работают без накопителей; модель ТЭЦ "Академический"; модель аэропорта "Уренгой"; медицинские разработки, которые позволяют делать шунтирование на новом уровне.

А проект энергоэффективного дома от ГК "КОРТРОС", которая представлена в Свердловской области АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", выиграл в 2022 году конкурс "Энергоэффективное ЖКХ" в номинации "Самый энергоэффективный построенный дом".

Инновации здесь витают в воздухе в прямом смысле — аналогов системы вентиляции в России не существует. Она работает за счёт сточных вод, обработанного тёплого воздуха происходит нагрев ГВС до 47 градусов.

На крышах — солнечные батареи, которые экономят 10% потребления энергии для всего жилого дома. Также предусмотрена отдельная система накопления электрической энергии, система работает отдельно от солнечных батарей и представляет собой что-то вроде большого пауэрбэнка. Такая система позволяет экономить на смене тарифов, запасать энергию ночью по сниженной стоимости и расходовать её днем. Следующий шаг — солнечные панели, которые не крепятся на фасад, а являются самим фасадом.

"Основное направление деятельности компании "КОРТРОС" — это энергоэффективные здания и сооружения. Это помогает использовать меньше ресурсов, а людям — платить меньше денег. Для нас это абсолютный приоритет", — сказал главный директор по строительству ГК "КОРТРОС" Николай Складнев.

"Ренова" представляла "умные дома" еще на выставке 2017 года и не кому-нибудь, а посетившему мероприятие Владимиру Путину. Он ознакомился с проектами электродомов, в которых за все основные процессы отвечает электричество, в том числе за отопление. За умным домом следует другая ступень — "умный город". Эти проекты уже активно внедряются в Академическом.