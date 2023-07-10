10 Июля 2023
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Фото: Российская газета / Татьяна Андреева

В Екатеринбурге операторы дронов соревновались в "Беспилотном биатлоне"

В Екатеринбурге прошли первые на Урале соревнования операторов дронов под названием "Беспилотный биатлон".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, состязания состоялись на площадке технопарка "Университетский" в рамках программы международной выставки "Иннопром-2023". Участие в них приняли порядка 30 команд из Свердловской, Курганской областей, Алтайского края и Москвы.

Команды соревновались в точности сброса груза с высоты 100 метров, дрон-дартсе, поражении движущейся мишени и прохождении FPV-трассы. Стоит отметить, что участвовали только мужчины: у единственной заявившейся девушки дрон вышел из строя еще до начала состязаний.

беспилотный биатлон в Екатеринбурге(2023)|Фото: Российская газета / Татьяна Андреева

Общий призовой фонд соревнований составил 300 тысяч рублей. Как отмечают организаторы, мероприятие было призвано привлечь внимание участников и конструкторов к теме применения беспилотников в сегодняшних реалиях.

Какая из команд одержала в итоге победу, в департаменте не уточнили.

беспилотный биатлон в Екатеринбурге(2023)|Фото: Российская газета / Татьяна Андреева

Теги: беспилотный биатлон, дроны, Екатеринбург


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