ПЦР-ом по инвесторам: на "Иннопром" выборочно не пускают делегации

Выставка "Иннопром" и "Российско-китайское ЭКСПО" в Екатеринбурге начались с неприятностей – делегации не пускают из-за отсутствия ПЦР-теста, передает корреспондент Накануне.RU .

Как выяснилось, организаторы буквально вчера вечером ввели странное ограничение для посещения международных мероприятий, которые в эти дни начались в "ЭКСПО-центре". Теперь система выборочно не пускает людей из-за "отсутствия ПЦР-теста", который и не требовался для аккредитации.

С трудностями столкнулись некоторые журналисты, в том числе из Накануне.RU, и даже делегации – на наших глазах не пропускают делегацию Нижегородской области. Сегодня на выставку ждут премьер-министров РФ и Белоруссии.

Обновлено в 9.15 екб: "заблокированных" людей начали пропускать без ПЦР-теста.