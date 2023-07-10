10 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Спасатели эвакуируют жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус

Спасатели занимаются эвакуацией жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус.

Как сообщает МЧС России, это связано с подтоплением 150 придомовых территорий и домовладений. В населенном пункте частично подтоплено 13 улиц. Сотрудники МЧС откачивают воду при помощи специальной техники. В пунктах временного размещения находятся 54 человека, из них 15 детей.

Ранее власти Сочи заявили о сильных ливнях на территории Адлера, рядом с Сириусом. Вечером 9 юля там выпало как минимум 100 мм осадков.

Теги: Сириус, МЧС, спасатели, Сочи, потоп


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