Спасатели эвакуируют жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус

Спасатели занимаются эвакуацией жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус.

Как сообщает МЧС России, это связано с подтоплением 150 придомовых территорий и домовладений. В населенном пункте частично подтоплено 13 улиц. Сотрудники МЧС откачивают воду при помощи специальной техники. В пунктах временного размещения находятся 54 человека, из них 15 детей.

Ранее власти Сочи заявили о сильных ливнях на территории Адлера, рядом с Сириусом. Вечером 9 юля там выпало как минимум 100 мм осадков.