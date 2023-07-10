В США заявили о непричастности к возвращению командиров "Азова"*

Американские власти не имеют отношения к возвращению на Украину из Турции командиров батальона "Азов"*.

Об этом сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Так он ответил на вопрос о том, чем руководствовался президент Турции Реджеп Эрдоган, и не пытался ли он таким образом "послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину".

"Думаю, правильное было бы задать этот вопрос непосредственно президенту Эрдогану. <...> Мы не участвовали в этом процессе и не можем высказываться относительно того, каких целей пытался достичь Эрдоган", — заявил Салливан, сообщает РБК.

Ранее главы МИД России и Турции обсудили ситуацию с возвращением главарей "Азова"*.

*организация признана террористической и запрещена в России