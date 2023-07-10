В России появятся органические фрукты из Китая

В 2025 году в России появится органические фрукты из Китая, Индонезии и стран Персидского залива.

Речь идет, в том числе о бананах, персиках и абрикосах. В настоящее время ведет работу с этими странами над взаимным признанием сертификатов качества органической продукции. Это позволит РФ экспортировать свои экологически чистые товары за рубеж, заявили в Роскачестве.

По данным Центра изучения потребительского поведения организации, в прошлом году 26% российских граждан были готовы выбрать экологически чистые товары, при том, что еще в 2020 году таких было 10%.

Специалисты допускают сложности в поставках органики из Китая из-за небольшого срока ее хранения и существенной логистической отдаленности страны. При этом российский экспорт таких товаров в ОАЭ может стать удачным проектом, сообщают "Известия".

Напомним, Новосибирская область представила на международном форуме в Петербурге региональный передовой опыт производства органической продукции.