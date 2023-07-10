10 Июля 2023
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Фото: Виталий Брексон / VK

В России презентуют полностью отечественную "Ласточку"

На "Иннопроме" в Екатеринбурге 10 июля впервые покажут полностью отечественный электропоезд "Ласточка".

Будет продемонстрирован готовый опытный состав. Он будет стоять на железнодорожной станции около аэропорта Кольцово. Рабочее название поезда - "Ласточка-М". Ранее он носил название "Восток" из-за изначальных планов эксплуатировать на востоке страны.

"Ласточки" выпускает завод "Уральские локомотивы". Как будет выглядеть "Ласточка" станет ясно во время её презентации, сообщает РИА "Новости".

Известно, что в электричках появятся USB-разъемы, крепления для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагон-бистро. "Ласточки" смогут развивать скорость до 160 километров в час.

Новые составы начнут перевозить пассажиров до конца года.

Теги: Ласточка, электропоезд, Иннопром


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Ранее 30.06.2023 13:41 Мск Завод "Уральские локомотивы" построил полностью российский электропоезд "Ласточка"

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