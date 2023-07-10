За полгода банкротами стали 163 тысячи граждан РФ

Побит новый рекорд по банкротству россиян.

За шесть месяцев текущего года таковыми признали 163 тыс. граждан. Это количество на треть больше, за аналогичный период 2022 года. Такие данные приводит Федресурс. Тенденция объясняется закредитованностью населения и развитием института финансовой несостоятельности.

Сегодня проблемы с выплатами по кредитам в стране имеют около 9 млн человек. За первое полугодие в абсолютном выражении по количеству граждан, которые суды признали банкротами, стали Московская область (7,97 тыс.) и Москва (7,75 тыс.). Далее идут Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.).

В 96,5% несостоятельности признаются сами россияне, оставшиеся — конкурсные кредиторы и ФНС, сообщают "Известия".

Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что россияне все чаще обращаются в суды для банкротства.