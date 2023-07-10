Минтруд: минимальный размер оплаты труда в стране к 2030 году повысят вдвое

Министерство труда России по поручению главы государства представило на общественное обсуждение проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Как предполагается, с 1 января 2024 года он составит 19 тыс. 242 руб. Эти показатели будут выше инфляции, они наращивают темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти рассчитывают, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом. Согласно предварительной информации, на это необходимо около 2,4 трлн руб. Данная сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, с 1 января 2025 года МРОТ в России планируют приблизить к медианной зарплате.