У Россиян начал расти спрос на обучение за рубежом

Граждане России вновь стали интересоваться получением высшего образования за рубежом, несмотря на сложную обстановку на международной арене.

При этом абитуриенты сталкиваются с проблемами: долгое ожидание записи на подачу в визовые центры, большие комиссии за переводы оплаты за заграничное обучение, невозможность отправиться на краткосрочные стажировки в некоторые страны. Не принимают граждан РФ на обучение Чехия, Польша, Латвия, Литва. Они фактически остановили выдачу виз для россиян.

Все остальные страны выдают визы, в ряде случаев увеличив сроки рассмотрения и получения документов. Среди наиболее популярных стран у студентов – страны Латинской Америки, Иран, Саудовская Аравия, Индонезия и КНР, сообщают "Ведомости".

Напомним, Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Студенты смогут посетить эту только для получения степени или в рамках обучения по обмену.