10 Июля 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Reuters/Leah Millis

Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт за 5 минут ценой Украины

Американский лидер Джо Байден мог бы завершить конфликт вокруг Украины за пять минут, если бы Киев отказался от перешедших под контроль Москвы территории, однако украинские власти  не согласятся на это.

Такое заявление в эфире ABC News сделал президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на слова бывшего американского лидера Дональда Трампа, обещавшего завершить конфликт в первые сутки своего президентства, если он займет этот пост по итогам выборов в ноябре 2024 года.

По словам Зеленского, у Трампа был шанс окончить конфликт. Президент Украина отметил, что после предстоящих выборов в США Киев надеется сохранить двухпартийную поддержку. Политик указал, что боевые действия должны завершиться "справедливостью и миром", а также восстановлением территориальной целостности Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно "показать результаты на поле боя" до начала саммита НАТО, который  пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Теги: Зеленский, Украина, спецоперация, Трамп


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