В Перми подросток облил девочку горючей жидкостью и поджог

В Перми подросток облил горючей жидкостью и поджег девочку.

Как сообщает прокуратура региона, это произошло на почве конфликта. У пострадавшей тяжелые травмы в виде ожогов тела.

Будет проверена деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической работы с семьями подростков.

По данным СУСК РФ по Пермскому краю, подросток задержан. Девушка получила 90% ожогов тела, за ее жизнь борются врачи. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее свердловчанин из мести сжег четырех человек.