10 Июля 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Перми подросток облил девочку горючей жидкостью и поджог

В Перми подросток облил горючей жидкостью и поджег девочку.

Как сообщает прокуратура региона, это произошло на почве конфликта. У пострадавшей тяжелые травмы в виде ожогов тела.

Будет проверена деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической работы с семьями подростков.

По данным СУСК РФ по Пермскому краю, подросток задержан. Девушка получила 90% ожогов тела, за ее жизнь борются врачи. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее свердловчанин из мести сжег четырех человек.

Теги: подростки, Пермь


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Ранее 29.05.2023 12:23 Мск Свердловчанин из мести сжег четырех человек

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