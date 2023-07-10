В Перми подросток облил девочку горючей жидкостью и поджог
В Перми подросток облил горючей жидкостью и поджег девочку.
Как сообщает прокуратура региона, это произошло на почве конфликта. У пострадавшей тяжелые травмы в виде ожогов тела.
Будет проверена деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической работы с семьями подростков.
По данным СУСК РФ по Пермскому краю, подросток задержан. Девушка получила 90% ожогов тела, за ее жизнь борются врачи. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее свердловчанин из мести сжег четырех человек.