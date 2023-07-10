Белый дом: Украина гарантировала неприменение кассетных бомб на территории РФ

Американская администрация выступила с утверждением, что Украине предоставила гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России.

Как сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, использование этих американских боеприпасов Киевом будет ограничено несколькими условиями. Прежде всего, Украина не будет применять их на российской территории, а только на своей.

Салливан отметил, из-за этого у Киева будет "мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане".