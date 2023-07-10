Ленинградская область стратегически увеличивает туристическую привлекательность

Развитие внутреннего туризма, создание инфраструктуры, которая позволит россиянам провести отдых комфортно и с пользой на Родине, стали в повестку дня с началом ковидной эпопеи, но особенно актуализировали этот тренд всевозможные ограничения и санкции, которые, как из рога изобилия, посыпались с началом СВО.

Во время недавней рабочей поездки в Дербент президент Владимир Путин обсуждал развитие внутреннего туризма. Президент сказал: "Подчеркну, что общая задача и государства, и отечественного бизнеса – обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры. Стремиться здесь к самым высоким стандартам комфорта, доступности, безопасности. Исходить из запросов и потребностей людей с самым разным достатком".

Ленинградская область на протяжении ряда лет системно работает над повышением своей туристической привлекательности. На площадке ПМЭФ в июне 2023 года, Ленинградская область и корпорация «Туризм.РФ» договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между корпорацией и правительством Ленинградской области заключили глава региона Александр Дрозденко и генеральный директор акционерного общества Сергей Суханов на площадке ПМЭФ-2023 в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

«Ленинградская область очень заинтересована в сотрудничестве с корпорацией. В нашем регионе за последние 5 лет туристический поток вырос в 2 раза, основной рост пришелся на последние два года и по итогам 2022 г. более 6 млн туристов посетило Ленинградскую область Мы боремся за туриста, а турист голосует ногами и деньгами. Нам очень важно развивать индустрию гостеприимства. И, конечно, рассчитываем, в этом плане, в рамках подписываемого соглашения, на поддержку корпорации Туризм.РФ. Свою задачу ― выделить порядочным инвесторам землю ― мы понимаем и выполним», ― сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С подписанием этого соглашения развитие туристической сферы региона выйдет на новый уровень. Эту мысль подтверждают эксперты туристической сферы. На днях в регионе власти представили экспертному сообществу проект инвестиционной стратегии по развитию туризма.

«Стратегия должна показать инвесторам конкретные земельные участки под строительство туробъектов, спрос на размещение, количество существующих спальных мест. Самое время обсудить, какие изменения нужно внести в стратегию, чтобы были учтены мнения всех заинтересованных сторон. В итоге эта исследовательская работа должна обеспечить многомиллиардные инвестиции в регион и тысячи рабочих мест», ― рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области ―председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Стратегическая сессия, организованная Агентством экономического развития Ленинградской области, собрала более 50 участников: специалистов туристской индустрии и смежных отраслей бизнеса, представителей муниципальной власти и научного сообщества. Задать вопросы и получить ответы от разработчиков стратегии смогли представители банковской сферы, транспортных структур, объектов культуры, руководителей отелей и др. Следующий этап – предложение бизнесу инвестиционных лотов для реализации проектов.

Напомним, исходя из транспортной доступности и рекреационной привлекательности флагманами туристической индустрии в регионе были выбраны Выборг, шхеры Выборгского залива, песчаные пляжи Финского залива, Ладожские шхеры, Ладожские пляжи, озера Карельского перешейка, горнолыжные курорты, круизные маршруты, юг Ленинградской области, Старая Ладога и Тихвин.

Еще одной изюминкой туристической привлекательности Ленинградской области стал так называемый сельский туризм, популярность которого набирает обороты.Ежегодно объекты сельского туризма Ленинградской области посещают более 200 тысяч человек. Немаловажно, что для дальнейшего развития отрасли в Ленинградской области есть все условия: уникальные памятники природы, истории и культуры, богатые национальные традиции, самобытный уклад жизни коренных народов.

С 2017 года регион реализует региональный проект «Тропа 47». Возможность туристических троп широкая ― это пешие и веломаршруты, где можно не только провести время наедине с природой, но и заняться активным отдыхом.

А в национальном туристическом рейтинге 2023 года, который журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели в 2023 году ( восьмое ежегодное исследование), область сделала неплохой рывок вверх и вошла в первую двадцатку - "Золото. Лидеры" с 19 позицией среди всех регионов страны.

Проработка туристической стратегии, системное сотрудничество с федеральными структурами и комплексная работа с местным бизнес-сообществом, открывают еще более широкие перспективы по расширению турпотока в Ленинградскую область.