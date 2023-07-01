Маск объявил о введении лимитов на чтение постов в Twitter

В Twitter временно вводятся ограничения на число записей, которые пользователь может прочитать в один день, сообщил владелец компании Илон Маск. По его словам, верифицированные пользователи (с подпиской за $8) смогут прочитать в день 6 тыс. твитов.

Те, кто пользуется соцсетью бесплатно, теперь могут прочитать только 600 твитов, а новые пользователи без верификации – 300 твитов.

Маск объяснил такое решение борьбой с "экстремальным уровнем" сбора данных и манипуляций системы. Конкретных сроков действия ограничений владелец Twitter не уточнил, но отметил, что с ситуацией должны разобраться в скором времени.