Во Франции разграблены 250 отделений банков и 200 магазинов

Во Франции за три дня антиправительственных беспорядков были разграблены 250 отделений банков, 200 магазинов, 10 торговых центров и 250 табачных лавок, сообщил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Ранее сообщалось, что только за минувшую ночь было совершено более 2,5 тыс. поджогов.

Также за последние сутки силовики задержали более тысячи протестующих, а всего задержанных уже более 2,4 тыс.

Стихийные протесты начались в ночь на среду во Франции после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка-мигранта в пригороде Парижа. Юноша оказал сопротивление при задержании. Офицер, застреливший подростка, задержан. Он ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве.