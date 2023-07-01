Не разбились, а экстренно приземлились: подробности ЧП с воздушным шаром в Дагестане

Воздушный шар в Махачкале не разбился, а экстренно приземлился, сообщает республиканский полицейский главк со ссылкой на пилота аппарата.

"Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-тау. В полицию обращения по этому факту на данный момент не поступало. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил сам пилот. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, он не уточнил", - говорится в сообщении в Telegram-канале дагестанского МВД.

В момент инцидента на борту шара находились пилот и три его пассажира. Все они живы, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что воздушный шар потерпел крушение на склоне горы Тарки-тау.