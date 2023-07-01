В Белоруссии будут блокировать иностранные СМИ с "недружественными действиями"

В Белоруссии теперь могут быть запрещены иностранные СМИ – в случае их "недружественных действий" в отношении белорусской прессы. Соответствующий закон подписал президент страны Александр Лукашенко.

В администрации белорусского президента сообщили, что закон направлен "на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Белоруссии".

Также закон расширяет перечень оснований для аннуляции регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам.