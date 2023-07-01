Новые "Гардемарины" выйдут в прокат осенью

Осенью этого года в прокат должны выйти два фильма франшизы "Гардемарины, вперед!", сообщил народный артист России Дмитрий Харатьян, исполнивший во всех лентах серии одну из главных ролей.

5 октября в прокат выйдет четвертая часть проекта – "Гардемарины 1787.Мир", а спустя месяц с небольшим – 16 ноября – последняя серия "Гардемарины 1787.Война", передает радио "Говорит Москва".

Снимать новых "Гардемаринов" начали в 2019 году, но процесс был небыстрым из-за ковида и поиска финансовых источников для картины. Режиссером выступила Светлана Дружинина, оператором – ее супруг Анатолий Мукасей. В этом составе пара работала и над первыми частями культового приключенческого сериала. Известно, что в проекте поучаствуют как актеры из первых серий – Дмитрий Харатьян, Ольга Машная и даже Михаил Боярский (хотя его персонаж умер в прошлых фильмах), так и начинающие артисты, а также приглашенные звезды вроде Анны Семенович.