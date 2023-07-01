В Нижегородской области начали строить "Сталин-центр"

В городе Бор под Нижним Новгородом начали строить "Сталин-центр". В отличие от "Ельцин-центра" в Екатеринбурге это частная инициатива – инвестором проекта стал предприниматель и глава борской ячейки КПРФ Алексей Зоров. Часть будущей экспозиции, посвященной Сталину, составят предметы из личной коллекции бизнесмена.

Ранее Зоров оценивал стоимость строительства в 20 млн руб., но в итоге смета была увеличена, а сроки начала строительства перенесены.

Участок, на котором ведется строительство, принадлежит Зорову. Ранее там был установлен памятник Сталину, рядом с которым коммунисты ежегодно проводят памятные мероприятия, передает "Ъ-Поволжье".