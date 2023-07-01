Макрон нашел виноватых в антиправительственных протестах – это соцсети и видеоигры

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил намеченный на 2-4 июля государственный визит в Германию в связи с антиправительственными протестами в своей стране. О переносе поездки иностранного гостя сообщила канцелярия президента ФРГ.

Между тем, стабилизировать ситуацию во Франции у Макрона пока не удается, власти действуют силовыми методами: для подавления протестов используются элитные подразделения гвардии.

Сам Макрон обвинил в случившимся компьютерные игры и соцсети. По его мнению, протестующие подсматривают сюжеты в видеоиграх, "которыми они отравлены", а в соцсетях и TikTok распространяется "риторика ненависти" и фейки. Решением, по мнению Макрона, является более жесткая политика цензуры в отношении интернета.

Стихийные протесты начались в ночь на среду во Франции после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка-мигранта в пригороде Парижа. Юноша оказал сопротивление при задержании. Офицер, застреливший подростка, задержан. Он ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве.