На дне Каховского водохранилища нашли тысячелетнюю лодку

Археологи из национального заповедника "Хортица" обследовали дно Каховского водохранилища, которое обнажилось после прорыва Каховской ГЭС. Эти территории были затоплены на протяжении 70 лет. На одном из участков в Запорожской области была найдена хорошо сохранившаяся древняя лодка, выдолбленная из ствола дуба.

"Лодка находилась на урезе воды и постоянно то высыхала, то намокала. Она перемещена в реставрационный ангар для проведения консервационных работ", — рассказала руководитель заповедника Светлана Охрименко. Длина лодки составляет почти семь метров, высота бортов – около полуметра.

Такие лодки уже находили рядом с островом Хортица на Днепре. Предполагается, что ими пользовались жители древнерусского поселения, существовавшего здесь в X-XIV веках.

"По состоянию сохранности древесины эксперты предполагают, что возраст лодки может достигать более тысячи лет. Но более точная датировка станет возможной после проведения радиоуглеродного анализа", - рассказали в заповеднике. Корпус лодки сохранился на 70%.

Кроме того, на лодке нашли отдельные символы, значение которых пока не понятно.