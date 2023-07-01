Люди ждут по пять часов, чтобы проехать Крымский мост

За сутки с момента ужесточения досмотра на Крымском мосту автомобильная пробка со стороны Краснодарского края выросла с 4 до 7 километров. Со стороны Кубани время ожидания досмотра составляет сейчас до пяти часов, со стороны Крыма (длина пробки около 1,5 км) – до одного часа, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. В связи с большим ожиданием в очереди на въезд в Крым со стороны Краснодарского края организована выдача питьевой воды. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.

Свои объяснения были вынуждены дать и в федеральном Минтрансе: пробка образовалась в разгар туристического сезона, причем Крымский мост сейчас является основной транспортной артерией полуострова.

"В связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также проведением досмотра перевозимого багажа, в настоящее время наблюдается очередь на подъезде к Крымскому мосту. Просим водителей следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах, и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации. Управление ведомственной охраны Минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля", - говорится в сообщении ведомства.

Гражданам рекомендовали заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки, поскольку "ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля".

Ранее Лукашенко объяснил появление пробок распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова – он велел более тщательно мониторить досмотр, а также плохой погодой.