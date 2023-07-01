В Астрахани торжественно отметили День ветеранов боевых действий

По поручению главы региона Игоря Бабушкина бойцов Афганистана, Чечни, Сирии, спецоперации, а также родственников погибших приветствовал вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Олег Князев. Он вручил государственные награды отличившимся астраханцам, проходящим службу в отряде «Барс».

Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины были награждены сержант Расул Карабалаев и рядовой Владимир Соннов.

Военный комиссар Астраханской области Игорь Кремлёв также передал в торжественный обстановке героям-астраханцам удостоверения ветеранов боевых действий.

«Этот праздник - дань всем, кто в разные времена защищает свою Родину. Сегодня наши воины, как их деды и прадеды, отважно сражаются с нацизмом, решают судьбу будущего России», - отметил Олег Князев.

Вице-губернатор также подчеркнул, что все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим президентом Владимиром Путиным, будут выполнены. Победа будет за нами.

Всего в Астраханской области проживает порядка 13 тысяч ветеранов боевых действий. Это бойцы Афганистана, Чечни, Сирии и спецоперации.